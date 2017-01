King Arthur: Il potere della spada, Guy Ritchie non esclude dei sequel

Il magazine Entertainment Weekly ha diffuso delle nuove immagini del film King Arthur: Il potere della spada, con protagonista Charlie Hunnam.

Il regista Guy Ritchie ha parlato inoltre della possibilità di un sequel: "Amo realizzare film e ritornare a occuparmi di Sherlock è stato davvero divertente. Ritornare in questo mondo sarebbe divertente. Mi è piaciuto. Mi piace Charlie. Mi piace lavorare con tutte le persone coinvolte nella produzione. E' semplicemente un mondo in cui mi piacerebbe restare per un po'. Non è che non ci siano abbastanza storie da raccontare all'interno della mitologia di Artù e dei personaggi che ne fanno parte come Merlino, la spada, Ginevra, Lancillotto. Ci sono molte parti della storia che si possono approfondire".

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 24 marzo e mostrerà un re Artù definito dal suo interprete come "un sopravvissuto". La personalità un po' più dura rispetto alle versioni precedenti del personaggio lo aiuterà ad affrontare suo zio, il tiranno Vortigern (Jude Law), che ha ucciso suo padre, Uther Pendragon (Eric Bana).

Fanno parte del cast anche Poppy Delevingne, Astrid Berges-Frisbey e Djimon Hounsou.

