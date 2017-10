Kim e Kourtney Kardashian come Madonna e Michael Jackson: il loro costume di Halloween

Il Re e la Regina del Pop, insieme, agli Oscar 1991. Entrambi vestiti di bianco, lei con stola di pelliccia, lui con la fascia nera al braccio. L'anno in cui Madonna cantò Sooner or Later, dalla colonna sonora di Dick Tracy, durante la cerimonia degli Oscar, fu quello in cui la popstar scelse come accompagnatore Michael Jackson. Un momento iconico, per due abiti iconici che sono stati ricreati da Kim e Kourtney Kardashian per il loro costume di Halloween.

Ecco le immagini

Un post condiviso da Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) in data: 29 Ott 2017 alle ore 18:42 PDT

Madonna e Michael Jackson

