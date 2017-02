Keanu Reeves sarà il protagonista del film Siberia

Keanu Reeves dovrebbe essere il protagonista del thriller Siberia, diretto da Matthew Ross.

La sceneggiatura è stata scritta da Scott Smith e tra i produttori ci sono anche Gabriela Bacher e Stephen Hamel.

Il lungometraggio racconterà la storia di un commerciante che vende diamanti e viaggia fino in Russia per consegnare alcune pietre preziose dall'origine forse criminale a un misterioso compratore.

Quando il suo partner in affari e i gioielli scompaiono misteriosamente, l'uomo viaggia con destinazione Siberia, con lo scopo di provare a ritrovarli, ma viene coinvolto in una storia d'amore con la proprietaria di un bar locale. Le conseguenze del commercio illegale di diamanti li perseguiteranno a lungo.

Reeves sarà prossimamente sugli schermi americani con John Wick 2, mentre Ross ha diretto nel 2016 Frank & Lola, con protagonisti Michael Shannon e Imogen Poots.

