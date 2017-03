Keanu Reeves e Isla Fisher protagonisti di The Starling?

Keanu Reeves e Isla Fisher potrebbero essere i protagonisti del film The Starling, che verrà diretto dal regista finlandese Dome Karukoski ed è stato scritto da Matt Harris.

Il lungometraggio racconterà la storia di una coppia che deve affrontare la morte di un figlio. Mentre la moglie si fa ricoverare in un centro per essere aiutata ad affrontare il dolore, il marito decide di costruire per lei nel cortile dietro la loro casa un meraviglioso giardino ma viene continuamente disturbato da un aggrssivo volatile.

L'uomo decide quindi di andare da un veterinario per capire se c'è un modo per liberarsi della presenza sgradita. L'esperto in passato era però uno psichiatra e inizierà a dare consigli all'uomo, dando vita a una svolta inaspettata.

Isla è recentemente stata protagonista sul grande schermo con Animali notturni, mentre Keanu ha ripreso il suo ruolo di un ex sicario nel sequel di John Wick.

La produzione di The Starling sarà curata da Dylan Sellers e dalla PalmStar Media.

