Kate Winslet e Leonardo DiCaprio: le loro foto a Saint-Tropez scatenano i gossip

Alcune foto scattate un mese fa a Saint-Tropez, in Francia, hanno scatenato i gossip e i commenti online. Le immagini ritraggono infatti Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, amici fin dai tempi delle riprese del film Titanic.

Le due star stavano alloggiando nella villa dell'attore in occasione di partecipare all'annuale raccolta fondi organizzata dal premio Oscar, ottenuto grazie alla sua interpretazione in Revenant - Redivivo, evento che ha permesso di ottenere 30 milioni di dollari da destinare alle cause benefiche di cui si occupa.

La vicinanza tra Kate e Leonardo ha però suscitato le ipotesi, ovviamente infondate, che tra i due ci possa essere un legame romantico, nonostante da sempre si siano dichiarati amici e la Winslet sia sposata da cinque anni con Ned Rocknroll.

