Jurassic World: uno speciale video dedicato agli easter eggs nel film!

Mentre aspettiamo l'atteso sequel Jurassic World - Il regno distrutto, possiamo goderci ancora una volta sulla piattaforma streaming Infinity il film campione d'incassi diretto da Colin Trevorrow con Chris Pratt, ossia il quarto capitolo della fortunata serie cinematografica di Jurassic Park iniziata nel 1993 e tratta dai libri di Michael Crichton.

Jurassic World è a tutti gli effetti sia sequel che reboot del Jurassic Park di Steven Spielberg ed è facile notare nel film di Colin Trevorrow numerosi rimandi e citazioni all'originale. Alcune inquadrature, infatti, evocano i movimenti di camera scelti da Spielberg e addirittura vediamo comparire vecchi personaggi inaspettati: oltre ad una statua di John Hammond ritroviamo in carne ed ossa anche il l Dottor Wu, meglio noto come l'inventore della tecnologia di replicazione dei dinosauri.

Per scovare tutte le citazioni nascoste non perdetevi Jurrasic World su Infinity tv, intanto per venirvi in aiuto noi di Movieplayer.it ne abbiamo selezionate dieci e ve le proponiamo in questo nuovo speciale video. Ecco il filmato!

