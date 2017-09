Jumanji: Welcome to the Jungle, un nuovo teaser del film

Jumanji: Welcome to the Jungle, diretto da Jake Kasdan, arriverà al cinema il 22 dicembre. Dwayne Johnson - uno dei protagonisti del progetto accanto a Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart - ha ora annunciato che nella giornata di mercoledì verrà diffuso un nuovo trailer del lungometraggio.

Nell'attesa è stato diffuso un nuovo teaser del sequel che mostrerà quello che accade a quattro giovani che, dopo aver trovato un vecchio videogioco, vengono messi alla prova e devono affrontare un'avventura incredibile. Il lungometraggio, inoltre, avrà dei legami con l'originale che aveva tra le sue star Robin Williams nel ruolo di Alan Parrish.

A teaser before our worldwide trailer debut this WEDNESDAY. The game continues, but this time it plays YOU. Now get on my back..#JUMANJI pic.twitter.com/kiBdltA5Qi