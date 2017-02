J.K. Rowling distrugge il troll sostenitore di Trump che ha criticato il suo modo di scrivere

Pur senza bisogno di usare un incantesimo di Harry Potter, la scrittrice inglese J.K. Rowling ha messo al tappeto un troll sostenitore di Donald Trump che la insultava via Twitter.

La discussione è nata da una citazione di Winston Churchill postata dalla Rowling per criticare la chiusura di Trump agli immigrati.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." -- Winston Churchill — J.K. Rowling (@jk_rowling) 30 gennaio 2017

L'utente Frogulus Pepe ha risposto alla scrittrice con toni poco lusinghieri definendola "shitty writer" in un post in cui afferma: "Citazione molto adatta per @realDonaldTrump. Sta combattendo per fare qualcosa di molto buono e tu sei sua nemica Signora Scrittrice di Merda".

La risposta di J.K. Rowling non si è fatta certo attendere: "Chi lo sa? Se mi impegno, potrei reincarnarmi in una vergine sola che si nasconde dietro una rana di carta" riferendosi all'avatar scelto dal troll.

*sighs* Well, who knows? If I try harder, I might be reincarnated as a lonely virgin hiding behind a cartoon frog. pic.twitter.com/EbocdxfJ5o — J.K. Rowling (@jk_rowling) 30 gennaio 2017

A un altro utente che ha minacciato di bruciare i suoi libri e DVD, l'autrice inglese ha dato una risposta altrettanto sagace: "Ok, il fumo sprigionato dai DVD potrebbe essere tossico e comunque ho ancora i tuoi soldi, se vuoi ti presto un accendino".

Well, the fumes from the DVDs might be toxic and I've still got your money, so by all means borrow my lighter. pic.twitter.com/kVoi8VGEoK — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 gennaio 2017

