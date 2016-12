Jim Parsons: "Mia madre ha rimproverato me e Kevin Costner"

Jim Parsons ha svelato che coinvolgere la propria madre nelle attività promozionali di un film non è sempre una buona idea. La star della serie The Big Bang Theory, in questi giorni, sta incontrando la stampa per promuovere il lungometraggio Il diritto di contare ed è stato impegnato nella realizzazione delle video interviste insieme a Kevin Costner.

I due attori hanno fatto un pausa per pranzare e poi hanno ripreso gli incontri con i giornalisti ma, evidentemente, non hanno reagito con lo stesso entusiasmo avuto durante la mattinata. La madre di Jim, infatti, la sera gli ha detto che non avevano la stessa energia, sottolineando in modo un po' critico la differenza di atteggiamento.

Parsons, tuttavia, è felice di poter contare sul suo sostegno durante la promozione di un film che considera molto importante.

Ecco il suo divertente racconto:

Home News Jim Parsons: "Mia madre ha rimproverato me e...