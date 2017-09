Jigsaw: ecco i poster dei misteriosi seguaci dell'Enigmista!

L'ottavo film del franchise horror Saw - L'enigmista si intitolerà Jigsaw e arriverà nei cinema il 27 ottobre. Oggi la Lionsgate ha rilasciato una serie di poster ufficiali che presenta dei misteriosi seguaci dell'Enigmista.

"I felt so alone & could never connect with other people. Then he came into my life..." #JigsawSavedMe pic.twitter.com/7aHq5oTz35 — Saw (@SawMovie) 15 settembre 2017

"If we follow his rules, all of us can find salvation." #JigsawSavedMe pic.twitter.com/EnAYD6EQaV — Saw (@SawMovie) 15 settembre 2017

"If I can't make them listen and I can't make them see, maybe I can make them feel." #JigsawSavedMe pic.twitter.com/rU8p5bzV3t — Saw (@SawMovie) 15 settembre 2017

"My brother may never forgive me, but he will thank me someday... because he's truly alive now. The flesh is temporary." #JigsawSavedMe pic.twitter.com/2bhADnMYmF — Saw (@SawMovie) 15 settembre 2017

Sulla pagina Twitter ufficiale di Saw - L'enigmista, sono arrivati anche dei brevi e inquietanti teaser trailer di presentazione di questi personaggi inquietanti, primo tra tutti l'Enigmista:

Il sequel avrà come protagoniste Laura Vandervoort (Smallville) e Hannah Anderson (Lizzie Borden Took an Axe), Brittany Allen, Clé Bennett, Callum Keith Rennie (Battlestar Galactica), Matt Passmore (The Glades), Paul Braunstein e Tobin Bell.

Secondo Bloody Disgusting, Jigsaw prenderà il via con la misteriosa comparsa, in vari luoghi della città, di alcuni cadaveri. Le vittime hanno subito una terribile morte e gli indizi puntano verso un potenziale colpevole: John Kramer. Jigsaw è però morto da oltre dieci anni. Gli agenti dovranno quindi scoprire se si tratta di un imitatore o se è sfuggito qualche indizio alle forze dell'ordine. La regia è di Michael e Peter Spierig (Daybreakers - L'ultimo vampiro), mentre la sceneggiatura è stata firmata da Josh Stolberg e da Pete Goldfinger, in collaborazione con James Wan e Leigh Whannell che hanno creato la serie di film. La saga ha incassato in totale 870 milioni di dollari, dopo una spesa totale di circa 67.

