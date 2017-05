Jeremy Renner sarà il pistolero "Doc" Holliday in un nuovo film

Jeremy Renner sarà il protagonista di un nuovo lungometraggio in cui avrà il ruolo del leggendario pistolero John Henry "Doc" Holliday. La PalmStar Media ha infatti ottenuto i diritti dei due romanzi scritti da Mary Doria Russell intitolati Doc: A Novel ed Epitaph: A Novel of the O.K. Corral che verranno sviluppati in un film con al centro la star.

Tra le pagine di racconta la storia di un gentiluomo del Sud, il Dottor John Henry Holliday, che arriva in Texas sperando di poter guarire da un problema di salute che l'ha colpito. L'uomo si ritrova senza prospettive di lavoro e inizia a giocare d'azzardo con la sua partner, Mária Katarina Harony, una prostituta ungherese. Holliday stringe poi un legame con Wyatt Earp, di cui si rivela anche la storia d'amore con Josephine Sarah Marcus, e i due verranno legati per sempre alla mitologia della frontiera americana.

Renner e Handfield hanno dichiarato in un comunicato: "Siamo entusiasti di introdurre nuovamente questo classico personaggio americano a un nuovo pubblico, seguendo l'incredibile trasformazione di Doc Holliday da un normale dentista a quello che Wyatt Earp ha chiamato 'l'uomo più nervoso, rapido e mortale con una pistola che abbia mai conosciuto'".

