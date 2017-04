Jeff Goldblum diventa chef: a Sydney aperto un chiosco di hamburger

Jeff Goldblum sembra abbia trovato un'attività alternativa in caso decidesse di ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

La star ha infatti aperto un proprio chiosco di cibo spostandosi a bordo di un veicolo, facilmente riconoscibile grazie al nome Chef Goldblum e al volto dell'attore stilizzato usato come marchio.

Leggi anche:

Star Wars: in Brasile apre il ristorante che serve hamburger stellari!

The Walking Dead: Com'è umano questo hamburger!

L'attività è per ora limitata alla città di Sydney, in Australia, dove i fan potranno incontrare l'attore e gustare uno dei piatti previsti nel menu: The Goldblum, The Silverblum e The Bronzeblum.

Ovviamente è difficile resistere alla tentazione e più di un cliente ha posato per uno scatto ricordo con il cuoco.

Jeff ha rivelato: "Sto realizzando un progetto di cui non posso rivelare i dettagli ma è qualcosa che ha a che fare con il cibo".

Home News Jeff Goldblum diventa chef: a Sydney aperto un...