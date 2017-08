Jason Hall, autore di American Sniper, sarà il regista di The Virginian

Jason Hall, autore di American Sniper, sarà lo sceneggiatore e il regista di The Virginian, il progetto della New Line che racconterà la storia delle origini di George Washington.

La prima versione dello script è stata firmata da Michael Gunn e la trama viene descritta come a metà tra L'ultimo dei mohicani e Il petroliere.

Washington verrà mostrato come un uomo burbero animato dall'estrema ambizione mentre vive in un territorio violento, seguendo la battaglia di un uomo per conquistare se stesso che diede inoltre vita alla possibilità di liberare una nazione.

Home News Jason Hall, autore di American Sniper, sarà il...