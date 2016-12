James McAvoy: "La mia dipendenza dai videogiochi mi ha causato problemi"

James McAvoy ha svelato che durante le riprese di Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro la sua dipendenza dai videogiochi gli ha causato qualche problema.

L'attore ha raccontato: "Quando sono andato in Irlanda per girare Becoming Jane la mia partner mi ha regalato una Xbox e ho pensato 'Che cosa hai fatto? Rovinerai il mio lavoro'. Sono rimasto in piedi tre notti di fila per giocare a Oblivion. Stavo lavorando 16 ore al giorno e poi rimanevo in piedi a giocare".

James ha proseguito spiegando che la situazione l'aveva portato a dimenticare le sue battute sul set ed essere esausto, avendo un aspetto simile a quello di un drogato: "L'ultima mattina stavo mangiando pizza, bevendo Coca Cola e stavo continuando a giocare quando l'autista è venuto a prendermi per le riprese, quindi ho estratto il gioco e ho bruciato il CD sul fornello. Non ho più giocato da allora".

