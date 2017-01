James Franco star di High School Lover, nuovo film di Lifetime

James Franco, dopo Mother, May I Sleep with Danger?, ritornerà a collaborare con Lifetime in occasione di un nuovo film destinato al piccolo schermo.

La star sarà infatti il regista, protagonista e produttore esecutivo di High School Lover, un progetto di cui non è non stato rivelato alcun dettaglio ufficiale.

In estate online erano apparse alcune indiscrezioni che svelano qualche elemento della trama. Il lungometraggio dovrebbe seguire quello che accade al padre di una ragazza (Paula Singer) che ha una relazione con un uomo più anziano.

Il film tv verrà trasmesso sugli schermi americani nella serata del 4 febbraio e la produzione ha diffuso la prima immagine ufficiale.

