Jake Gyllenhaal, delirio sul red carpet di Roma per la star di "Stronger" (FOTO)

Tanti fan urlanti quest'anno non se ne erano ancora visti alla Festa del cinema di Roma, a richiamarli il bello ma schivo Jake Gyllenhaal, alla manifestazione per presentare il suo ultimo film da protagonista: Stronger, storia vera di Jeff Bauman (presente con lui al photocall, sul red carpet e in conferenza), che perse entrambe le gambe nell'attentato alla maratona di Boston del 2013.

In tutti gli impegni promozionali Jake e Jeff hanno posato con pazienza e disponibilità davanti ai fotografi, ricevendo da questi e dal pubblico grandi applausi e ovazioni. L'esperienza dell'attore è proseguita anche oggi avendo tenuto un incontro con il pubblico all'auditorium. Ecco le foto.

