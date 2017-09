It supera L'esorcista e diventa l'horror che ha incassato di più nella storia

Ieri Stephen King ha compiuto 70 anni. Viste le notizie giunte dal box office, per il Re del Brivido questo compleanno deve essere stato davvero speciale.

It, adattamento del suo capolavoro fiume, ha riscosso il plauso della critica e del pubblico. Dopo endorsement importanti come quello del regista canadese Xavier Dolan, adesso il film di Andres Muschietti sta per infrangere il record più importante superando gli incassi de L'esorcista e diventando l'horror che ha incassato di più nella storia negli Stati Uniti.

La classifica comprende film con il rating R (divieto ai minori di 17 anni non accompagnati), ma il superamento del record dei 232,9 milioni incassati negli USA dal classico di Friedkin del 1973 è un risultato incredibile, destinato ad aumentare ancora. Scommettiamo che Linda Blair non sarà troppo contenta.

