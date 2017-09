It: su un sito le fantasie sessuali e le confessioni hot su Pennywise

Tra le tante reazioni da parte degli spettatori alla visione del film It, diretto dal regista Andres Muschietti e in Italia dal 19 ottobre, ci si poteva attendere forse terrore e repulsione, non certo un'attrazione fisica.

La versione di Pennywise interpretata dall'attore Bill Skarsgård, invece, è diventata inaspettatamente al centro di numerose fantasie sessuali, raccolte da un sito ideato proprio con lo scopo di confessare questa particolare attrazione.

Tra i post si legge ad esempio: "Voglio fare sesso con Pennywise e non ho mai avuto fantasie sessuali su un serial killer prima d'ora".

L'entità ideata da Stephen King per il suo ormai iconico romanzo è nella finzione responsabile di numerosi omicidi nella città con vittime dei bambini, tuttavia nemmeno questo ha impedito commenti in cui si immagina di baciare Pennywise "con le sue labbra carnose e i suoi terrificanti denti aguzzi".

Altri post condivisi sulla pagina Pennywise Confessions, invece, indulgono in riflessioni come: "Vorrei che Pennywise si innamorasse di qualcuno e mi chiedo come reagirebbe se quella persona un giorno morisse. Non so perché ma mi fa riflettere". Insomma, tra fantasie più tenere e romantiche - c'è chi immagina che Pennywise sia vergine - e pensieri decisamente più audaci (alcuni dei quali anche di natura violenta), se ne leggono di tutti i colori. Anche il fratello di Bill Skarsgård, Alexander, aveva fatto sognare i fan di True Blood nei panni di un vampiro, ma si trattava di un personaggio dalle fattezze decisamente più umane.

