It, Stephen King sulla scena di sesso nel libro: "Fa discutere più degli omicidi"

L'adattamento del romanzo It realizzato dal regista Andres Muschietti si sta rivelando un vero e proprio successo ai box office.

Come annunciato in precedenza, nella versione per il grande schermo non è presente una scena chiave della storia che si svolge nelle ultime pagine e che racconta della prima esperienza sessuale del Club dei perdenti, momento molto discusso e criticato dai lettori e dai critici.

Qualche anno fa lo scrittore Stephen King aveva dichiarato: "Non stavo realmente pensando all'aspetto sessuale di quella parte del racconto. Il romanzo affrontava l'infanzia e l'età adulta, il 1958 e la versione ormai cresciuta. Gli adulti non ricordano la loro infanzia. Nessuno di noi ricorda quello che abbiamo fatto da bambini, pensiamo di farlo ma non lo ricordiamo come è realmente accaduto. A livello intuitivo i Perdenti sapevano che dovevano essere di nuovo insieme. L'atto sessuale creava un legame con l'infanzia e l'età adulta. E' un'altra versione del tunnel di vetro che collega la biblioteca per i bambini a quella dei grandi. Le cose sono però cambiate da quando ho scritto quella scena e ora c'è molta più sensibilità nei confronti di quelle tematiche".

Lo scrittore, intervistato da Vulture, ha ora commentato quella sua dichiarazione spiegando: "Sembra che siano le mie parole. Vorrei solo aggiungere che trovo affascinante il fatto che si sia commentato così tanto quella singola scena di sesso e così poco i numerosi omicidi di bambini. Penso debba dire qualcosa ma non sono certo di sapere cosa".

