It: il trailer stabilisce un nuovo record di visualizzazioni

Il trailer del film It ha stabilito un nuovo record: in circa 24 ore il video ha infatti raggiunto quota 197 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, con oltre 81 milioni negli Stati Uniti.

Il filmato è stato inoltre condiviso in America, tramite Facebook, ben 1.8 milioni di volte.

L'incredibile accoglienza sembra non si sia poi arrestata: attualmente il trailer è stato visto ben 246 milioni di volte.

Il primato precedente era stabilito da Fast & Furious 8 con 139 milioni di visualizzazioni, sempre in 24 ore.

It è la storia di sette ragazzi di una città immaginaria del Maine traumatizzati dall'incontro durante l'infanzia con un'entità mostruosa. Diversi anni dopo gli amici ormai cresciuti si ritroveranno, pronti per affrontare la pericolosa minaccia che li tormenta da sempre.

Il film è diretto da Andres Muschietti ed interpretato da Finn Wolfhard, Javier Botet e Nicholas Hamilton. Nel ruolo di Pennywise ci sarà questa volta Bill Skarsgård.

Il lungometraggio arriverà nelle nostre sale il 21 settembre 2017.

