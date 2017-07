It: Funko presenta i Pop da collezione dedicati a Pennywise

La Funko ha realizzato diverse versioni del terrificante Pennywise, il personaggio interpretato da Bill Skarsgård, nel nuovo film It, in versione Pop. Il personaggio creato da Stephen King sarà disponibile anche con in mano un palloncino rosso o la barchetta di carta di Georgie.

Ecco le immagini:

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nelle sale americane l'8 settembre 2017 e nel secondo film si mostrerà invece il Club dei Perdenti ormai adulto.

