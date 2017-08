It: ecco perché Andres Muschietti ha cambiato l'aspetto di Pennywise!

Sta crescendo un fortissimo hype intorno a It, la trasposizione cinematografica del famoso romanzo di Stephen King, diretto da Andres Muschietti. Un elemento che continua a far discutere riguarda proprio l'aspetto di Pennywise, interpretato da Bill Skarsgård: molti fan amano il nuovo look diabolico del clown, ma altri sono legati alle sembianze di Tim Curry e alla sua imponenza fisica. Il regista ha spiegato, in un'intervista a Collider, la scelta stilistica che l'ha portato a scegliere un Pennywise molto diverso dal precedente:

"Beh, quest'entità esiste da migliaia di anni... Esteticamente, non mi piacciono i clown del ventesimo secolo. Mi sembrano piuttosto scadenti, e la gente li ricollega a eventi mondani, al circo e così via. Il circo è bello, ma io sono più attirato da qualcosa di antico, come i clown del diciannovesimo secolo. E visto che Pennywise esiste da parecchio, mi sono detto 'Perché no?' e ho scelto un costume del 1800"

Il film racconta di un gruppo di ragazzini che esplorando per gioco le fogne, risvegliano da un sonno primordiale una creatura informe e mostruosa: It. Quando, molti anni dopo, It ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini, ormai adulti, abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla. Nel cast del film troviamo Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis e Nicholas Hamilton.

IT è atteso nelle sale cinematografiche il 19 Ottobre 2017!

