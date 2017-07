It: ecco le folli scene escluse da Andres Muschietti per questioni di budget

Adattare un romanzo di oltre 1000 pagine comporta un intenso lavoro di accetta sul materiale di partenza. Ne sa qualcosa il regista Andres Muschietti che si è imbarcato nell'impresa titanica di portare al cinema il capolavoro di Stephen King It. I film, in realtà, saranno due: il primo sarà incentrato sul Club dei Perdenti da ragazzini mentre il secondo racconterà la loro riunione per tornare a combattere il male che alberga a Berry, oscura cittadina del Maine.

Di recente la produttrice Barbara Muschietti ha svelato che due imponenti scene, folli e violente, inserite nella sceneggiatura, sono state tagliate per questioni di budget. La prima era incentrata sul massacro avvenuto nel nightclub The Black Spot.

"Erano stati molto bravi a inserirla nella sceneggiatura, ma non erano stati altrettanto bravi a inserirla nel budget. Non siamo riusciti a realizzarla per il primo film, ma la sequenza al Black Spot sarebbe un incipit grandioso per il secondo film perciò proveremo a recuperarla."

Vi è una seconda scena, forse ancor più interessante, che Andy Muschietti voleva inserire nel film, ma è stato costretto a eliminarla per ragioni di budget. Lo rivela lui stesso spiegando: "Ci sono due sequenze che pensavo di dover ritardare finché non avrei trovato il denaro necessario. Una è un flashback in cui vediamo il primo incontro tra It e gli umani, è una scena fantastica. L'altra è un sogno in cui Bill si trova su un ponte a Derry e sta sputando nel Kenduskeag Stream, ma all'improvviso scorge il riflesso di un palloncino. Guarda meglio e vede che non si tratta di un solo palloncino, ma di un mucchio di palloncini, poi comincia a vedere parti di cadaveri e mentre l'inquadratura si allarga il fiume si riempie di cadaveri di ragazzini che galleggiano. Non potevo permettermela."

