It: due nuove terrificanti immagini di Pennywise

Online sono apparse due nuove foto che ritraggono il terrificante Pennywise, il personaggio interpretato da Bill Skarsgård nel nuovo film It, diretto da Andres Muschietti. Il villain creato da Stephen King tra le pagine del suo romanzo appare negli scatti ancora più inquietante e minaccioso e bisognerà attendere il 19 ottobre per vederlo in azione sul grande schermo.

Ecco le immagini:

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

