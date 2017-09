IT: Chapter Two, confermato lo sceneggiatore e la data d'uscita!

It potrebbe incassare, al suo esordio negli Stati Uniti, fino a 70 milioni di dollari, segnando un record fondamentale per il genere horror. Con questi numeri, il sequel del film di Andres Muschietti ha già acceso i motori. Lo sceneggiatore Gary Dauberman, infatti, ha firmato ufficialmente il suo contratto con la Warner Bros, lo script dovrà essere pronto entro gennaio, e la produzione di IT: Chapter Two inizierà a marzo 2018, per un'uscita nelle sale nel 2019.

Non sono stati ancora firmati altri contratti, ma è del tutto plausibile aspettarsi un ritorno di Muschietti in cabina di regia e di Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, lo spaventoso clown protagonista del romanzo di Stephen King. Dauberman è un nome sicuro quando si parla di horror, visto che si è occupato di Annabelle, di Annabelle 2: Creation e ha già scritto lo spin-off dell'universo di The Conjuring dal titolo The Nun.

In IT il malvagio Pennywise sarà opposto ovviamente al Club dei Perdenti, composto da Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) il cui fratellino Georgie è stato rapito da It l'autunno precedente, Richie Tozier (Finn Wolfhard), dall'ipocondriaco Eddie Kaspbrak (Jack Grazer), dal logico e preparato Boy Scout Stan Uris (Wyatt Oleff) e dal paffuto Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor).

