Iron Man Experience: ecco l'attrazione di Disneyland a tema Tony Stark

Cristiano Ogrisi

Nel 2013, la Disney annunciò l'apertura di un'attrazione a Hong Kong dal nome Iron Man Experience, previsto per il 2016 all'interno del pre-esistente parco di Disneyland. Dopo un periodo di rodaggio, le attrazioni si mostrano in un primo video promozionale, che anticipa l'apertura ufficiale per l'11 Gennaio 2017.

Leggi anche: Perché Iron Man, anzi Tony Stark, è il cuore del Marvel Cinematic Universe

I fan potranno volare attraverso i cieli di Hong Kong insieme a Tony Stark e combattere nemici come l'Hydra grazie a un'esperienza multi-sensoriale completamente immersiva. Il canale YouTube Theme Park Review ha caricato una piccola anteprima riguardo le attrazioni:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Iron Man Experience: ecco l'attrazione di...