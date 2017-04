Intervista col vampiro: i romanzi di Anne Rice diventeranno una serie tv

Paramount Television e Anonymous Content hanno acquistato i diritti di undici romanzi scritti da Anne Rice che formano la saga The Vampire Chronicles.

L'autore Christopher Rice si occuperà di scrivere un potenziale adattamento per il piccolo schermo, di cui sarà produttore insieme ad Anne, David Kanter e Steve Golin.

Amy Powell, presidente di Paramount TV, ha dichiarato: "E' innnegabile che Anne Rice abbia creato il paradigma col quale devono confrontarsi tutte le storie di vampiri. Il mondo ricco e vasto che ha creato con The Vampire Chronicles non ha paragoni ed è sofisticato con sfumature gotiche in stile anni '90, ed è perfetto per conquistare gli spettatori. La serie è piena di personaggi coinvolgenti guidati da Lestat, senza alcun dubbio uno dei personaggi originali più grandiosi, letterari e non solo. Siamo elettrizzati di collaborare con Anne, Christopher e il team di Anonymous Content per realizzare questa serie epica".

La scrittrice ha aggiunto: "Sono elettrizzata di lavorare con Paramount TV e Anonymous Content, conosciuti per serie straordinarie come True Detective, Quarry e The Knick. Non potrei chiedere un team migliore e con più passione per aiutarmi a portare in vita il mio amato eroe vampiro, Lestat, in una serie di altissima qualità. E' un sogno che diventa realtà, per me e per Christopher, e per i fan che lo hanno chiesto per anni".

