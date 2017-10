Insidious 4: Lin Shaye terrorizzata nel labirinto degli Universal Studios! (VIDEO)

Gli Universal Studios di Hollywood hanno annunciato da poco l'ultima novita per la serata horror di Halloween. Prima dell'uscita di Insidious: L'ultima chiave, i clienti del parco potranno finalmente visitare l'Altrove per scoprire il passato della dottoressa Elise Rainer (Lin Shaye). E proprio l'attrice, insieme allo sceneggiatore Leigh Whannell, si è resa protagonista di un'inquietante passeggiata nell'attrazione in anteprima, dove ha dimostrato quanto partecipare a un film horror non salvi nessuno dall'urlare di paura!

La descrizione ufficiale riporta:

"Il nuovo inquietante labirinto indagherà nel passato della brillante parapsicologa Elise Rainer, iniziando da un'infanzia nella quale iniziano a manifestarsi alcuni poteri paranormali, fino alla morte della madre per colpa di un'entità demoniaca. Dopo una vita passata a combattere i demoni dell'Altrove, Elise accompagnerà i suoi ospiti in un viaggio sconvolgente indietro nel tempo attraverso un portale che mostrerà le presenze più spaventose che la tormentano a partire dagli anni '50."

Insidious: L'ultima chiave sarà, appunto, un altro prequel, con protagonisti Elise e i due partner Specs e Tucker alle prese con l'Altrove. Mentre Insidious: Chapter 3 ci ha mostrato come Elise sia tornata a combattere i demoni dopo una pausa forzata, il Chapter 4 andrà ancora più indietro e ci mostrerà i suoi inizi. Il film ci mostrerà la famiglia di Elise nel New Mexico, con la donna decisa a trovare "l'uomo malvagio che la perseguita". L'ultima volta che abbiamo visto Elise sentiva una presenza demoniaca nella sua stanza e abbiamo visto che era proprio il demone rosso e nero che ha perseguitato anche il piccolo Dalton nel primo film. Probabilmente sarà presente nella nuova sceneggiatura di Leigh Whannell, che si è occupato della scrittura tutti i capitoli di Insidious compreso quello in fase di produzione, diretto da Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan).

