InFernet, All night long ed Effetti indesiderati: l'homevideo italiano di Twelve Entertainment

È un mese all'insegna del cinema italiano quello che lancia Twelve Entertainment in homevideo. Ce n'è infatti per tutti i gusti: un elettrizzante film d'azione italiano capace di tenere gli spettatori col fiato sospeso fino all'ultimo, una commedia per tutta la famiglia e un film che tocca un tema di scottante attualità come quello della violenza provocata dalla Rete e dai social. Si parte da All Night Long che ha visto l'esordio sul grande schermo del rapper Clementino, coinvolto in una storia di suspance e camorra ambientata in una cupa notte napoletana. Toni decisamente leggeri invece in Effetti indesiderati, dove i due protagonisti, interpretati da Biagio Izzo e Uccio De Santis, si troveranno alle prese con la produzione di una particolare mozzarella dall'effetto "inatteso". Infine un film di denuncia con un cast di primissimo piano come InFernet, storia in cui si intrecciano cinque vicende accomunate dallo stesso tema: l'uso distorto e potenzialmente dannoso che si può fare della Rete e dei social. Tutti e tre i dvd targati Twelve Entertainment sono già disponibili da metà febbraio.

