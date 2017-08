Il segreto: Katie Holmes star dell'adattamento del bestseller

Katie Holmes sarà la protagonista del film tratto dal manuale di auto-aiuto intitolato Il Segreto e scritto da Rhonda Byrne, un bestseller in cui si sostiene che gli esseri umani possano controllare l'universo con la propria mente e manifestare i propri desideri attravero la legge dell'attrazione.

Il volume ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo e il lungometraggio sarà diretto da Andy Tennant, già autore di Tutta colpa dell'amore e Hitch - Lui sì che capisce le donne. La sceneggiatura sarà invece firmata da Bekah Brunstetter in collaborazione con Tennant e Rick Parks.

Al centro della storia ci sarà una vedova che lavora duramente per mantenere i suoi tre figli e assume un operaio per sistemare la sua casa durante una tempesta. L'uomo condividerà la sua filosofia nel credere nel potere dell'universo per poter ottenere quello che vogliamo.

