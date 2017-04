Il Padrino: 5 elementi di un capolavoro che non si può rifiutare (video)

Valerio Di G.

Il 24 marzo 1972, esattamente quarantacinque anni fa, usciva in sala un film destinato a cambiare la storia del Cinema per sempre. Stiamo parlando del capolavoro firmato da Francis Ford Coppola, basato sul libro di Mario Puzo, Il padrino. Fa strano oggi pensare che inizialmente il progetto nacque come una sorta di compromesso per il regista Italo-Americano, il quale acconsentì di realizzare Il Padrino quasi esclusivamente per poter lavorare su un progetto a cui teneva molto e che sarebbe poi diventato il film del 1974, La conversazione. Il successo incredibile de Il Padrino fu incoronato dal trionfo agli Oscar e portò Coppola a pensare ai futuri capitoli di quella che oggi è considerata una delle trilogie cinematografiche per eccellenza.

Il Padrino è impreziosito dalle straordinarie performance di un cast in stato di grazia composto da assolute leggende del grande schermo, attori del calibro di Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton e ovviamente Marlon Brando nei panni di uno dei personaggi più iconici di sempre, Don Vito Corleone.

Quello che iniziò come un ambizioso tentativo di trasporre il libro di Puzo, nelle mani del talento di Francis Ford Coppola si trasformò in un opera artistica di immenso valore che a distanza di tanto tempo ancora conserva intatto il suo fascino. In occasione dell'anniversario abbiamo dunque scelto di proporvi questo filmato che cerca di riassumere, per quanto possibile, gli elementi che hanno reso Il Padrino un capolavoro impossibile da rifiutare. Ecco il video!

