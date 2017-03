Il mago di Oz: in arrivo un horror ambientato nel mondo di Oz!

Un horror ambientato nell'universo de Il mago di Oz in preparazione presso New Line Cinema. La sceneggiatura, ancora in fase preliminare, sarà ispirata al classico della letteratura di L. Frank Baum The Wonderful Wizard of Oz. Tra i numerosi adattamenti, il più famoso risale al 1939 e vede protagonista Judy Garland. Al primo romanzo seguirono 13 sequel e una versione musical.

Si ricordano anche I'm magic, versione afroamericana con Michael Jackson e Diana Ross, il recente Il grande e potente Oz e la serie tv NBC Emerald City .

La sceneggiatura della versione horror sarà firmata da Mike Van Waes che ha avuto uno script, intitolato Hammerspace, nella Black List.

