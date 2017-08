Il gioco di Gerald: ecco la prima foto del nuovo adattamento di Stephen King!

Stephen King è uno dei migliori quando si tratta di creare storie dell'orrore lunghe centinaia di pagine, ma ha anche scritto dei piccoli romanzi, quasi minimalisti rispetto alle sue saghe, come Gerald's Game, che si mostra oggi al pubblico con la prima foto ufficiale.

Il regista Mike Flanagan ha dichiarato che non sempre i libri ambientati in una stanza sono i più facili da portare sullo schermo:

"Ci ho messo anni per trovare un meccanismo per dare forma alla narrazione senza cambiare il romanzo. La tentazione di fare grandi stravolgimenti c'è stata, ma non volevo farlo. Inseguo questo progetto da tantissimo tempo, ho letto il libro a 19 anni e quando l'ho finito avevo la pelle d'oca, è una storia stupefacente. Quando mi sono trasferito a Los Angeles, portavo il copione a ogni incontro, era il mio progetto dei sogni, ma quando lo mostravo a qualcuno mi diceva che non era realizzabile."

Il gioco di Gerald racconta di Jessie Burlingame e il marito Gerald, quando, durante un gioco sessuale con delle manette, l'uomo muore e lascia la donna legata al letto, impossibilitata a muoversi. La donna inizia a vedere cose che, forse, non sono reali nella sua camera da letto fino a quando... Jessie è sola per praticamente tutto il tempo e l'interpretazione di Carla Gugino sarà probabilmente fondamentale per far funzionare il film. Il gioco di Gerald debutterà a settembre al Fantastic Fest in Texas per poi uscire prima della fine dell'anno su Netflix.

