Il Diritto di Contare: la nostra videorecensione del film (video)

Valerio Di G.

La videorecensione a cura di Alessia Starace ci racconta Il diritto di contare, titolo campione d'incassi che ha conquistato il pubblico statunitense creando un vero e proprio caso cinematografico. Il Diritto di Contare è l'emozionante storia vera di un gruppo di donne afroamericane che con il loro genio, negli anni della corsa allo spazio, diedero un notevole ed importante contributo alla NASA. Un film capace di trasportare e commuovere, firmato da Theodore Melfi già regista del delicato St. Vincent nel 2014. Nel cast, invece, troviamo la splendida Taraji P. Henson insieme a Octavia Spencer, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons. Il Diritto di Contare anche se non ha vinto nessuna statuetta si è guadagnato molte attenzioni durante la passata stagione dei premi ottenendo diverse nomination importanti, tra cui quella per la miglior sceneggiatura, miglior attrice (Octavia Spencer) e addirittura miglior film. Non resta che aspettare per scoprire se anche in Italia riuscirà a replicare il successo strepitoso ottenuto in patria, intanto lasciamo la parola ad Alessia Starace. Ecco la videorecensione!

