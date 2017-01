Il diavolo veste Prada diventerà un musical con brani scritti da Elton John

Il diavolo veste Prada diventerà un musical che andrà in scena a Broadway. Elton John ha infatti comunicato che si sta occupando dell'adattamento per il teatro, che attingerà al romanzo e al libro, e sarà l'autore di tutte le musiche create per lo show. Paul Rudnick, invece, scriverà i testi e svilupperà la storia.

In un comunicato l'artista ha dichiarato: "Reinventare Il diavolo veste Prada in versione musical è super entusiasmante. Sono un grandissimo fan del libro e del film, e sono molto legato al mondo della moda. Non vedo l'ora di mettermi alla prova con questo pezzo di cultura popolare".

Per ora non è ancora stato svelato quando lo spettacolo dovrebbe arrivare a teatro e, ovviamente, non sono stati scelti i protagonisti, nonostante online ci siano già delle ipotesi dei fan che vorrebbero Meryl Streep nuovamente nel ruolo dell'implacabile Miranda Priestly, la direttrice del magazine Runway di cui la giovane e innocente Andy Sachs diventa una delle assistenti.

Home News Il diavolo veste Prada diventerà un musical con...