Il Contagio, concluse le riprese del film con Vincenzo Salemme

Patrizio Marino

Matteo Botrugno e Daniele Coluccini hanno da poco finito le riprese de Il Contagio. Il film, opera seconda dei due registi romani dopo Et in terra pax, ha come protagonisti Vincenzo Salemme, Anna Foglietta, Vinicio Marchioni, Giulia Bevilacqua e Maurizio Tesei. Il Contagio è basato sull'omonimo libro di Walter Siti ed è ambientato in una palazzina di Roma, in cui si incrociano vicende di gente comune, di criminali e di spietati affaristi.

Matteo Botrugno e Daniele Coluccini firmano anche la sceneggiatura e il soggetto del film con Nuccio Siano che ha diretto l'omonimo spettacolo teatrale.

Il film è stato prodotto da Kimerafilm e Rai Cinema in collaborazione con la Gekon Productions, che nel frattempo, ha annunciato l'inizio delle riprese de Il principe delle pezze dell'esordiente Alessandro Di Ronza.

Catello, il protagonista di questo documentario, ci guida nel mondo dei costumi facendoci seguire il viaggio di una "pezza" che, dal suo deposito, dopo mille modifiche, arriva sulla scena completamente trasformata in un meraviglioso costume.

Il principe delle pezze è arricchito dalla partecipazione di Claudia Cardinale che con la Gekon, ha già lavorato in Ultima fermata di Giambattista Assanti, con cui l'attrice si è aggiudicata la Nomination come Miglior attrice non protagonista ai David di Donatello 2016.

