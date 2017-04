Il capo della Marvel su Batgirl e il "tradimento" di Joss Whedon

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha commentato il recente annuncio che Joss Whedon si occuperà del film dedicato a Batgirl, passando quindi alla "concorrenza" rappresentata dalla Warner Bros che si occupa dei cinecomic tratti dai fumetti della DC.

Parlando con la stampa Feige ha sottolineato che non prova alcun rancore nei confronti del regista di The Avengers, al contrario ha con lui un ottimo rapporto: "Mi ha chiamato un paio di mesi fa, e non era obbligato a farlo ma è stato molto bello e gentile da parte sua. E non potremmo sostenerci a vicenda più di quanto stiamo facendo. Vogliamo vedere un film dedicato a Batgirl di Joss Whedon, sarebbe fantastico".

La stessa situazione riguarda da vicino Josh Brolin che, dopo aver interpretato Thanos, ha accettato anche la parte di Cable nel sequel di Deadpool prodotto dalla Fox: "Non c'è scritto nulla nei nostri contratti riguardante i ruoli che le persone non possono interpretare. Indiana Jones e Han Solo sono la stessa persona... Non è stato un problema. E penso che Thanos e Cable siano due personaggi davvero diversi".

Feige ha quindi parlato del coinvolgimento di James Gunn che si occuperà anche del terzo film dedicato ai Guardiani della Galassia: "Ha un incredibile legame con questi personaggi e questo mondo cosmico. Quindi penso che lui potrebbe supervisionare altre storie oltre il Vol. 3. James le ha e potrebbe proporle e svilupparle. Tutti i nostri sceneggiatori e filmmaker sanno quello che stiamo facendo e possono dare il loro input per quanto riguarda vari progetti".

