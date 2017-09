Idris Elba: "Volevo interpretare Gaston in La Bella e la Bestia!"

L'attore Idris Elba ha rivelato che era interessato a interpretare Gaston, ruolo poi affidato a Luke Evans, nel film live-action tratto dal classico animato della Disney La Bella e la Bestia.

In un'intervista rilasciata a People, la star ha infatti raccontato di aver inciso un brano come audizione, aggiungendo: "Onestamente amo i musical. Mi ero realmente proposto per il ruolo di Gaston. Ho chiamato e ho detto 'Ascoltatemi, voglio far parte del cast!' e mi hanno risposto 'Oh, okay'. Quindi da qualche parte hanno una cassetta in cui canto".

Idris ha poi commentato in modo scherzoso che forse non era stato molto bravo, visto che non ha avuto la parte.

