I Peggiori: il film in anteprima gratuita per i nostri lettori l'8 maggio!

Patrizio Marino

Massimo (Lino Guanciale) e Fabrizio (Vincenzo Alfieri) sono due fratelli squattrinati e senza prospettive, nella speranza di garantire alla sorella tredicenne un futuro migliore (Sara Tancredi), si inventano un'insolita attività: armati di maschere e micro-camere demoliranno pubblicamente l'identità dei vari furbetti del quartierino che infestano il Bel Paese, trasformandosi così in due improbabili eroi a pagamento.

Il film, diretto da Vincenzo Alfieri e distribuito dalla Warner Bros., uscirà nelle sale il prossimo 18 maggio, ma per i lettori di Movieplayer sarà possibile partecipare all'anteprima gratuita il prossimo 8 maggio ore 20.30.

Firenze, Napoli, Roma, Catania, Quartucciu (CA), Milano, sono solo alcune delle più di 30 città coinvolte nell'iniziativa. Per partecipare all'evento non dovete fare altro che accedere a QUESTO LINK e seguire tutte le procedure per un invito valido per due persone!

