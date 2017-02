Hugh Jackman non sarà più Wolverine a meno che gli Avengers non abbiano bisogno "di una mano"

Il 1 marzo il pubblico potrà finalmente gustarsi Logan - The Wolverine, ultimo capitolo della saga dell'amato mutante interpretato da Hugh Jackman. Il film, che nel frattempo ha raccolto il plauso della critica, segnerà l'addio di Jackman al personaggio che ha interpretato per diciassette anni.

La star australiana sembra ormai determinata a voltare pagina anche per sopraggiunti limiti di età che gli fanno sentire la fatica di rimettersi in forma prima di ogni film dedicato al mutante, ma a quanto pare ci sarebbe una possibilità di vederlo tornare sui suoi passi. Hugh Jackman tornerebbe a infilarsi gli artigli di Wolverine se Marvel e Fox si accordassero per unire le saghe di X-Men e Avengers.

"Se questa possibilità fosse stata sul tavolo quando ho preso la mia decisione, certamente ci avrei pensato. Questo è sicuro. Ho sempre amato l'idea di creare una dinamica in cui i mutanti incontrano gli Avengers, mi piacerebbe scontrarmi con Hulk ovviamente, con Iron Man, ma ci sono un sacco di persone che non riescono a pensare a questa ipotesi. Comunque non si sa mai".

Leggi anche: Logan, Hugh Jackman a Berlino: "Wolverine non mi mancherà perché farà sempre parte di me"

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Hugh Jackman non sarà più Wolverine a meno che...