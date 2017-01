"Hidden Fences": la gaffe di Michael Keaton diventa un trailer di Stephen Colbert

Tutto è nato da una gaffe di Michael Keaton ai Golden Globes. Nel presentare le candidate al premio per la miglior attrice non protagonista, Keaton ha fuso i titoli Hidden Figures (che in Italia uscirà come Il diritto di contare) e Fences (Barriere) dando vita a un nuovo film inesistente intitolato Hidden Fences.

Curiosamente nella stessa gaffe era incappata la reporter Jenna Bush sul red carpet dei Golden Globes mentre intervistava Pharrell Williams, autore di un brano della score di Barriere. Ovviamente Twitter è esploso e gli internauti si sono divertiti a ironizzare sul mix tra i due film, entrambe pellicole incentrate su afroamericani, dando libero sfogo alla creatività comica.

michael keaton: [internally] dont say hidden fences, dont say hidden fences



keaton: octavia spencer, hidden fences



keaton: [internally] pic.twitter.com/bxm3VfZRzt — Jon Butler (@myfaceisdumb) 9 gennaio 2017

Poteva lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione il comico Stephen Colbert? Certo che no. Così l'altra sera, durante il suo Late Show, Colbert ha lanciato l'esilarante fake trailer di Hidden Fences, pellicola che racconta la storia di un recinto inviato nello spazio dalla NASA con tanto di elmetto da astronauta.

La frase riportata nel trailer suona così: "Basato sulla vera storia delle persone che credono che tutti i film sui neri siano lo stesso film. Interpretato da: attori neri, attrici nere, Kevin Costner e, per la prima volta sullo schermo, Recinto".

