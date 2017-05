Hellboy: Neil Marshall dirigerà il reboot, David Harbour nel cast

Quando Guillermo del Toro ha annunciato che lo sviluppo di un terzo sequel di Hellboy si era interrotto per sempre, il creatore del personaggio Mike Mignola ha però specificato che questo non significava che non sarebbe stato realizzato più nessun progetto su Hellboy.

Detto fato! Mignola è tornato su Facebook per annunciare l'arrivo di un reboot di che vedrà al timone di regia l'inglese Neil Marshall. Mignola ha, informato, inoltre il pubblico che il film sarà R Rated e che vedrà come nuovo protagonista la star di Stranger Things David Harbour.

Al momento Millennium sarebbe in trattative con i produttori Larry Gordon e Lloyd Levin per il film il cui titolo di lavorazione sarebbe Hellboy: Rise of the Blood Queen e il cui script è firmato da Andrew Cosby, Christopher Golden e dallo stesso Mike Mignola.

Le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. In molti hanno criticato apertamente il progetto visto che in più occasioni Guillermo del Toro e la star Ron Perlman avevano sostenuto apertamente lo sviluppo di un terzo sequel di Hellboy chiedendo il supporto del fan.

