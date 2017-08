Hellboy: Mike Mignola conferma la presenza del B.P.R.D. nel reboot

Le riprese del reboot di Hellboy inizieranno il prossimo mese e il creatore dei personaggi, Mike Mignola, ha confermato che il Bureau of Paranormal Research and Defense avrà un ruolo nel film.

L'autore, intervistato da Newsarama, ha spiegato: "Il B.P.R.D appare nel lungometraggio. Non voglio dire chi c'è e chi non sarà presente nel film, tuttavia credo che sia giusto dire che al centro della storia ci sarà Hellboy e non si tratterà di un film sul team del B.P.R.D".

All'interno del gruppo ci sono state, tra le pagine, delle creature come uomini dall'aspetto di anfibi, persone con poteri pirocinetici, una mummia senza età, un medium e altri personaggi guidati dalla dottoressa Kate Corrigan. Nei precedenti lungometraggi sono apparsi Sapien (Doug Jones), Sherman (Selma Blair) e Kraus (Seth MacFarlane), mentre tra gli umani erano presenti il professor Broom (John Hurt) e Tom Manning (Jeffrey Tambor).

Il nuovo lungometraggio con protagonista David Harbour sarà comunque particolarmente vicino alla visione di Mignola, nonostante sia coinvolto meno rispetto al passato: "Ero incredibilmente partecipe alla realizzazione dei lungometraggi di Guillermo del Toro, molto di più rispetto a questo. Avevo lavorato alla pre-produzione e sono stato molto sul set. Più passava il tempo più avevo un'idea diversa di quello che avrebbe dovuto accadere. E in questo nuovo film non sono così coinvolto. Non sto realizzando concept art. Sto facendo delle consulenze ma fin dal primo giorno, durante le discussioni sull'aspetto e l'atmosfera del film, il regista mi è sembrato molto più vicino a quello che vorrei fosse il risultato finale... più oscuro e pauroso. Se Hellboy - The Golden Army era un film leggero fantasy, questo sarà molto più dark, vicino a un film horror".

Il creatore dei personaggi ha proseguito: "Ho incontrato alcune persone durante la pre-produzione e ho fatto visita a chi si occupa degli effetti sulle creature. Sono davvero felice di quello che ho visto fino a questo momento. Condivido la mia opinione e poi esco di scena. Ma sono davvero felice che chiedano quello che penso e mi diano l'opportunità di risolvere alcuni problemi creativi".

Home News Hellboy: Mike Mignola conferma la presenza del...