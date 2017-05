Hellboy: le reazioni di Ron Perlman e Guillermo del Toro alla notizia del remake

Non dev'essere stato facile per Guillermo del Toro e Ron Perlman digerire la notizia dell'arrivo di un remake di Hellboy quando loro, per anni, hanno cercato invano di trovare i fondi necessari a realizzare un terzo capitolo della saga.

I fan hanno già fatto sentire la loro voce contro il progetto dimostrando apertamente il loro sostegno a del Toro e alla sua star così Ron Perlman ha deciso di ringraziare i fan con un tweet in cui scrive: "Sento l'amore su Twitter stanotte. Lo percepisco. Lo cerco. ".

Gettin alotta twitter love 2nite. Feelin it. Diggin it.



Much obliged, you, the faithful... — Ron Perlman (@perlmutations) 9 maggio 2017

Anche Guillermo del Toro non ha mancato di ringraziare la sua star e i due si sono scambiati dei tweet carichi di gratitudine.

Me too little bother. Together through life... https://t.co/ykKfqbSsZg — Ron Perlman (@perlmutations) 9 maggio 2017

Thank you all for the nice Tweets and love. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 maggio 2017

Dal canto suo David Harbour, scelto per interpretare il nuovo Hellboy al posto di Perlman, ha festeggiato postando una foto del suo alter ego dei fumetti.

Il nuovo Hellboy si intitolerà Hellboy: Rise of the Blood Queen e vedrà al timone di regia l'inglese Neil Marshall. Il film sarà R Rated e che vedrà come nuovo protagonista la star di Stranger Things David Harbour. Lo script è firmato da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola, creatore di Hellboy.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Hellboy: le reazioni di Ron Perlman e Guillermo...