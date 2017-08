Hellboy: David Harbour e Mike Mignola commentano l'addio di Ed Skrein!

L'attore Ed Skrein ha lasciato il ruolo di Ben Daimo nell'atteso Hellboy: Rise of the Blood Queen in seguito alle accuse di whitewashing! La notizia è stata accolta in maniera contrastante da parte dei fan che tornano a discutere sull'argomento che ha interessato di recente tante produzioni, tra cui il recente film Netflix Death Note!

A commentare la scelta di Ed Skrein sono intervenuti anche il creatore del personaggio Mike Mignola e l'attore di Stranger Things, David Harbour, che sostituisce Ron Perlman nei panni di Hellboy in questo reboot! David Harbour ha ringraziato le persone per aver messo in luce il problema dell'etnia del personaggio di Daimo e si è complimentato con il collega. Ecco i tweet:

Hey internet. Thank you for your voices.



An injustice was done and will be corrected.



Many thanks to @edskrein for doing what is right. https://t.co/tUvP6YibgG — David Harbour (@DavidKHarbour) 28 agosto 2017

Hellboy: Rise of the Blood Queen sarà diretto da Neil Marshall e vedrà nel cast Milla Jovovich, Ian McShane e David Harbour nel ruolo protagonista.

