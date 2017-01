Hellboy 3, pioggia di voti per il sondaggio: il film si farà?

Guillermo del Toro ha annunciato ufficialmente che incontrerà Ron Perlman e Mike Mignola per parlare del terzo capitolo del franchise di Hellboy.

Il regista aveva infatti dato il via a un sondaggio su Twitter, che ha ottenuto oltre 100.000 voti, per chiedere l'opinione dei fan riguardante la possibilità di riprendere in mano il progetto. Le risposte affermative hanno superato quota 115.000 e il regista ha quindi confermato: "Organizzerò un incontro con Ron & Mignola per parlare di Hellboy III. Non vi posso garantire nulla ma ne parleremo. Augurateci buona fortuna!".

We have gone past the 100K votes. I will arrange the sitdown w Ron & Mignola to talk HBIII. No gurantee but we will discuss. Wish us luck!! — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 19, 2017

Ron Perlman a ottobre aveva frenato bruscamente le speranze dei fan dichiarando che il nuovo sequel probabilmente non sarebbe mai stato realizzato perché non se ne parlava più da tempo: "Lui è impegnato, lo sono anche io. Forse un giorno mi dirà 'Hey, facciamolo'. Ma per ora? Siamo felici di scoprire nuovi mondi da conquistare".

