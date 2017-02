Harrison Ford, secondo incidente aereo sfiorato per l'attore

Harrison Ford ha rischiato di essere coinvolto in un nuovo incidente aereo, a distanza di circa due anni da quando il velivolo su cui stava viaggiando ha dovuto fare un atterraggio di emergenza su un campo da golf di Los Angeles.

Secondo quanto riporta la NBC, la star stava pilotando il suo aereo Hustky quando ha ricevuto l'ordine di atterrare in una particolare pista d'atterraggio ma l'interprete di Han Solo in Star Wars ha preso la rotta sbagliata e ha rischiato di entrare in contatto con un 737 con 110 viaggiatori e sei membri dell'equipaggio a bordo. Nessuno è rimasto è ferito e il volo 1546 dell'American Airlines ha potuto decollare regolarmente dopo pchi minuti.

Ford, parlando con i responsabili del traffico aereo, sembra abbia chiesto informazioni sull'aereo di linea che ha visto pericolosamente vicino sotto di lui, rendendosi quindi conto in ritardo dell'errore che stava commettendo. Quanto accaduto è ora sotto indagine da parte della Federal Aviation Administration.

