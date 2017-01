Han Solo: Woody Harrelson svela i primi dettagli sul suo personaggio

Woody Harrelson ha rivelato i primi dettagli sul personaggio che interpreterà nel film della saga di Star Wars dedicato a Han Solo.

L'attore ha infatti anticipato: "Sono un mentore di Han, ma anche un po' un criminale. Non penso avrò molto trucco o altro. Vedremo come si evolverà il suo look".

La star ha proseguito: "Incontrerò il team domani, chi si occupa del trucco e delle scene d'azione e di tutto il resto. Ne parleremo un po'".

Fanno parte del cast in arrivo sugli schermi nel 2018 Alden Ehrenreich come protagonista, Donald Glover che sarà Lando Calrissian ed Emilia Clarke.

I registi saranno Phil Lord e Christopher Miller.

