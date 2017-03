Han Solo: Woody Harrelson promette il miglior Star Wars di tutti i tempi

Valerio Di G.

Non è una novità che registi e attori nel tentativo di promuovere i loro progetti durante le interviste usino parole forti. Alcuni però sono palesemente esagerati, è il caso di Woody Harrelson che etichetta con energia quasi ogni progetto a cui partecipa come il più spettacolare della storia del Cinema. L'attore che ha mosso i suoi primi passi sul set di Cin Cin per poi diventare un volto iconico del grande schermo, apparso recentemente nella saga di Hunger Games, ci ha regalato una delle sue iperbole parlando di un piccolo progetto indipendente chiamato Star Wars. Harrelson, infatti, affiancherà Alden Ehrenreich e Donald Glover nel film di Guerre stellari diretto dai registi di The Lego Movie, Phil Lord e Christopher Miller, il quale sarà uno spinoff dedicato alla figura del giovane Untitled Han Solo Star Wars Anthology Film! Sull'attesissimo progetto senza ancora un titolo ufficiale, l'attore ha dichiarato:

"Se guardate tutti i film che hanno fatto seguito a Guerre Stellari ci sono ottimi titoli, ma non tutti offrono lo stesso livello di scrittura o recitazione o regia. Quello che stiamo girando invece ha ogni elemento al massimo del suo potenziale, tanto che mi viene da dire che stiamo girando il miglior Star Wars di sempre!"

Nessuno vuole scoraggiare le intenzioni del simpatico Woody, ma è lecito esprimere qualche perplessità dinanzi a tali premesse considerando il materiale in questione. E' anche vero però che la Disney non ha badato a spese per il film su Han Solo, personaggio a dir poco fondamentale. Quindi non ci resta che aspettare e vedere! Il film uscirà nelle sale cinematografiche a Maggio 2018.

