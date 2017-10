Han Solo: Ron Howard pubblica una foto con Thandie Newton in costume

Come sappiamo, anche Thandie Newton fa parte del cast di Han Solo: A Star Wars Story, ma il suo ruolo è avvolto nel mistero. Oggi il regista Ron Howard ha postato su Twitter una foto con Thandie in costume. Dalla foto possiamo captare un paio di indizi.

Se si guarda dove Ron Howard tiene la mano destra, scopriamo che è posizionata sulla spalla di Thandie per tappare uno stemma sul giacchetto indossato dall'attrice. Il simbolo in questione dovrebbe essere quello dell'Imperial Crest, lo stemma imperiale.

@thandienewton returned 2 #TheGalaxy to light up some key new #UntitledHanSolo scenes then back to #Westworld. What a powerhouse talent! pic.twitter.com/3Toldp3UtK